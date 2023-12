Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: AGE convoquée pour un projet d'acquisition information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe annonce la convocation, pour le 31 janvier prochain, d'une AG extraordinaire dans le cadre du projet d'acquisition des agences Interface Tourism en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas précédemment annoncé le 28 juillet.



Cette AGE a pour but de demander aux actionnaires de statuer sur l'apport en nature au groupe d'une quotité de capital de la Société International Tourism Communication Group (ITCG), regroupant les agences en France.



La rémunération de l'acquisition de la société ITCG en France sera majoritairement constituée de 236.279 actions Hopscotch à émettre, représentant 8,54% du capital du groupe de communication avant augmentation.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris -0.25%