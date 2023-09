Hopium: le directeur général Sylvain Laurent nommé président du CA

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sa nomination au poste de Président du Conseil d'administration sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire et concerne la durée du mandat restant à courir d'Alain Guillou, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024.

(AOF) - Le Conseil d'administration d'Hopium annonce la nomination de Sylvain Laurent, Directeur Général depuis décembre 2022, au poste de Président du Conseil d'Administration, en remplacement d’Alain Guillou, qui occupait le poste depuis mars 2023. La société spécialiste de la mobilité à hydrogène est en redressement judiciaire depuis fin juillet. Administrateur d'Hopium depuis décembre 2021, Sylvain Laurent est ingénieur de formation. Il a notamment été Président de la zone Asie-Océanie de Dassault Systèmes, et a été nommé Chairman et Executive Vice President du Groupe en 2022.

