HOPIUM : Hopium et MOTA Cooling Systems remportent le DAME Design Award 2026 pour leur architecture hydrogène marine

Saint-Bonnet-de-Mure, le 18 novembre 2026 à 8h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech spécialisée dans les technologies hydrogène et l'ingénierie de systèmes complexes, annonce avoir remporté le « Design Awards METSTRADE Exhibition » (DAME) dans la catégorie « Electronic & Electrical Systems » au salon METSTRADE 2026 à Amsterdam pour son système marinisé développé avec MOTA Cooling Systems.

H2 MARINE ONE, l'architecture développée avec MOTA Cooling a été présentée dans le cadre de leur participation à ce salon. Ce prix récompense une architecture intégrée et modulaire limitant le nombre de composants et d'interfaces, avec des gains en matière de masse, d'encombrement et de coûts. L'objectif de la collaboration menée par les deux entreprises dans le développement d'une solution énergétique à pile à combustible hydrogène est adaptée aux applications maritimes.

Conçue pour s'adapter à différentes configurations, H2 Marine One répond aussi bien aux besoins de propulsion qu'à l'alimentation électrique auxiliaire de navires de toutes tailles.

Au-delà du travail considérable réalisé dans le cadre du projet H2 MARINE ONE, cette récompense met en avant le savoir-faire de Hopium dans le développement de solutions et prestations de tests (développement d'une platine de mesure ionique et intégration sur banc d'essai chez MOTA Cooling Systems, campagne d'essais 300 h etc.) et sa volonté de développer ces compétences au-delà des applications maritimes.

« Ce prix récompense une vision d'un marché et une approche pragmatique : traiter la gestion thermique dès la conception pour simplifier l'intégration de l'hydrogène à bord d'un navire. Il valide le travail de nos équipes et notre complémentarité avec MOTA. » déclare Thomas Picquette, Directeur Général d'Hopium.

Hopium et MOTA au Metstrade 2026

Hopium et MOTA présentent H2 MARINE ONE à l'occasion du salon METSTRADE, qui se tient du 17 au 19 novembre 2026 au RAI Amsterdam.

Les deux entreprises accueillent professionnels et journalistes sur leur stand commun 05.130, pour présenter leur collaboration, les compétences mobilisées dans le développement de cette architecture et ses perspectives d'application dans le secteur maritime.

À propos de HOPIUM :

HOPIUM est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagé dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, HOPIUM vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaîne d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1

Mnémonique : ALHPI

www.HOPIUM.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

HOPIUM@aelium.fr