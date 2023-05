Hopium creuse ses pertes en 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les charges de personnel d'Hopium s'élèvent à 13,5 millions d'euros en 2022, contre 4 millions en 2021, " en hausse de 309,6 % par rapport à l'exercice précédent ", du fait d'une augmentation importante des effectifs avec le recrutement de 116 collaborateurs sur l'exercice 2022. La part des charges de personnel représente plus de la moitié (54 %) du total des charges d'exploitation en 2022.

(AOF) - Hopium annonce des capitaux propres négatifs de 10,4 millions d'euros et une trésorerie de -1,3 million d'euros contre respectivement 9,3 et 4,9 millions d'euros au titre de l'exercice précédent. Le spécialiste du véhicule à hydrogène annonce une perte nette de 23,88 millions d’euros contre 8,03 millions en 2022. « Pour financer son activité à court terme », la société dispose d'une ligne de financement obligataire conclue en septembre 2022 avec la société Atlas Special Opportunities d'un montant brut maximum de 21,5 millions d'euros , qui a été utilisée à hauteur de 5,5 millions en 2022.

