Hôpitaux Publics : la reprise de la dette par l'Etat sans effet sur les notations de S&P

Toutefois, les modalités de cette reprise de dette restent à définir, et l'approche de notation de l'agence inclut une différenciation entre les hôpitaux selon notre perception de la probabilité de soutien financier de l'Etat à chacun des établissements notés en cas de difficultés.

(AOF) - Le plan de soutien aux hôpitaux publics annoncé hier par le gouvernement témoigne, selon S&P Global Ratings, de l'importance de la situation financière des hôpitaux publics pour l'Etat. La combinaison de diverses mesures apportera en effet un certain soulagement financier au secteur hospitalier public dans son ensemble. La reprise de 10 milliards d'euros de dette entre 2020 et 2022, en particulier, représente près du tiers de la dette globale du secteur.

