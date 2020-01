Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Un chef de file des manifestants arrêté après des échauffourées Reuters • 20/01/2020 à 05:22









HONG KONG, 20 janvier (Reuters) - L'activiste pro-démocratie Ventus Lau a été arrêté par la police de Hong Kong, a annoncé lundi l'organisation à laquelle il appartient, après que la manifestation qu'il a contribué à organiser la veille a basculé dans la violence. La police du territoire semi-autonome a dispersé dimanche à coups de gaz lacrymogène une manifestation de plusieurs milliers de personnes, qui se sont ensuite éparpillées dans les rues en violation des consignes des forces de l'ordre. Les autorités locales avaient autorisé un rassemblement dans un parc du centre-ville, mais refusé qu'il se transforme en marche. La police est intervenue dès que le cortège s'est mis en mouvement. Dans un communiqué, le groupe de l'assemblée civile de Hong Kong a indiqué que Ventus Lau avait été arrêté dimanche soir pour des accusations d'"entrave" au travail de la police. La police a déclaré que deux officiers de liaison communautaires avaient été attaqués avec des bâtons et présentaient des blessures à la tête. Le gouvernement a déclaré dans un communiqué "condamner fermement" l'agression des deux officiers de police. Selon les organisateurs, le rassemblement de dimanche a réuni 150.000 personnes. La police a estimé la participation à 11.680 personnes. (Jessie Pang et Donny Kwok; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

