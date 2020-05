Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong sous tension face au projet de loi sécuritaire de Pékin Reuters • 22/05/2020 à 10:07









(Complété tout du long, changement de slug) par Clare Jim et Jessie Pang HONG KONG, 22 mai (Reuters) - Des habitants de Hong Kong ont appelé vendredi la population de la ville à s'opposer au projet de la Chine d'imposer une loi de sécurité nationale au territoire semi-autonome, dans lequel ils voient une volonté de les priver de leurs libertés par "la force et la peur". Un projet de manifestation en milieu de journée dans le quartier des affaires de la ville ne s'est toutefois pas concrétisé, seule une poignée de personnes s'étant rassemblées alors que la police anti-émeutes était visible dans les rues. De nouveaux appels à des rassemblements nocturnes à travers la ville ont néanmoins émergé et Joshua Wong, l'une des figures du mouvement de contestation de l'an dernier, s'apprêtait à annoncer des "actions de rue". "C'est le bon moment pour relancer les manifestations", a dit Kay, une étudiante de 24 ans ayant participé en 2019 au mouvement de contestation, étouffé depuis le début de l'année par les mesures de confinement et les interdictions de rassemblements dues à l'épidémie de nouveau coronavirus. Ce projet de loi sur la sécurité a aussi pesé sur les marchés financiers, la Bourse de Hong Kong chutant de plus de 5% en raison de la crainte des investisseurs de voir la ville perdre son statut de centre financier international. Abordant cette question lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire ouverte ce vendredi à Pékin, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, a déclaré que la Chine établirait un système juridique "solide", doté de moyens pour sa mise en oeuvre, afin d'assurer la sécurité nationale à Hong Kong et Macao, qui dispose également du statut de semi-autonomie. LE RENSEIGNEMENT CHINOIS POURRAIT S'IMPLANTER À HONG KONG Le projet de loi sur la sécurité pour Hong Kong, dont Reuters a pu consulter une ébauche, prévoit une transposition rapide des règles sécuritaires nationales dans la Loi fondamentale - qui fait office de Constitution pour la ville - afin de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Selon ce projet, les services de sécurité et de renseignements chinois - qui ne peuvent pas à l'heure actuelle intervenir à Hong Kong - pourraient si nécessaire établir des antennes dans la ville pour défendre la sécurité nationale. Ce projet pourrait encore compliquer les relations entre Pékin et Washington, déjà marquées par les tensions commerciales persistantes et des accusations réciproques sur la gestion de la pandémie de COVID-19. Le président américain Donald Trump a ainsi prévenu que Washington réagirait "très fortement" si Pékin allait au bout de ce projet. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé en réaction à ces propos une interférence étrangère et prévenu que la Chine riposterait si les Etats-Unis tentaient de s'opposer à son droit de garantir sa sécurité nationale contre les "séparatistes". (Bureau de Hong Kong, version française Camille Raynaud et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

