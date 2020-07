Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Sept personnes arrêtées après l'attaque d'un policier Reuters • 10/07/2020 à 07:09









HONG KONG, 10 juillet (Reuters) - La police de Hong Kong a annoncé vendredi l'arrestation de sept personnes accusées d'avoir "aidé" un homme suspecté d'avoir poignardé un policier durant une manifestation il y a dix jours contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Les autorités ont appréhendé cinq hommes et deux femmes âgés de 24 à 71 ans, a précisé la police lors d'une conférence de presse. Ces personnes sont accusées d'avoir aidé le suspect, âgé de 24 ans, à acheter un billet d'avion et à se rendre à l'aéroport, où il a été arrêté le 2 juillet. Elles risquent jusqu'à dix ans de prison. Les forces de l'ordre ont arrêté plus de 300 personnes lors de la manifestation du 1er juillet contre la nouvelle loi de sécurité nationale. (Bureau de Hong Kong; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)

