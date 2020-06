Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong rejette les critiques de Londres sur la loi de sécurité Reuters • 12/06/2020 à 06:44









HONG KONG, 12 juin (Reuters) - Le gouvernement de Hong Kong a dénoncé vendredi le caractère "inexact et biaisé" d'un rapport britannique critiquant le projet de la Chine d'imposer une nouvelle loi de sécurité nationale dans la région administrative spéciale. Londres a estimé que le texte porté à Pékin constituait une violation évidente des obligations internationales de la Chine et une rupture du principe "un pays, deux systèmes" qui régit ses relations avec Hong Kong depuis que la Grande-Bretagne lui a rétrocédé le territoire en 1997. Dans la préface du rapport semestriel du gouvernement britannique sur Hong Kong, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab écrit qu'il y avait "encore du temps" pour que la Chine reconsidère sa position et respecte l'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Le chef de la diplomatie britannique ajoute que la solution au mouvement de contestation parfois violent né en juin dernier à Hong Kong devait venir de la ville elle-même, "et ne peut pas être imposée depuis la Chine continentale". Le gouvernement de Hong Kong a exprimé sa ferme opposition aux "remarques inexactes et biaisées sur la loi de sécurité nationale et le haut degré d'autonomie dont jouit (Hong Kong)" qui figurent dans le rapport britannique. Toute accusation selon laquelle la loi nuira aux libertés de la population hongkongaise n'est que simple "spéculation alarmiste et fallacieuse", a-t-il ajouté dans un communiqué. (Clare Jim; version française Jean Terzian)

