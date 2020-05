Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Le projet de loi sécuritaire de Pékin ne nuira pas aux libertés-Lam Reuters • 26/05/2020 à 06:08









HONG KONG, 26 mai (Reuters) - La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi que le projet de loi de sécurité nationale étudié par la Chine ne nuirait pas aux droits et aux libertés dans le territoire semi-autonome, appelant les citoyens hongkongais à attendre de connaître le texte chinois dans les détails. Une importante manifestation, la plus vaste depuis l'instauration du confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus, a eu lieu dimanche à Hong Kong où la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les contestataires. Un nouveau rassemblement est attendu mercredi. Le projet de loi chinois sur la sécurité pour Hong Kong, dont Reuters a pu consulter une ébauche la semaine dernière, prévoit une transposition rapide des règles sécuritaires nationales dans la Loi fondamentale - qui fait office de Constitution pour le territoire semi-autonome - afin de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. "Il n'y a aucune raison de nous inquiéter", a dit Carrie Lam lors d'une conférence de presse hebdomadaire. "Au cours des 23 dernières années, lorsque des gens se sont inquiétés pour la liberté d'expression et de contestation à Hong Kong, à maintes reprises, Hong Kong a démontré que nous défendons et préservons ces valeurs", a-t-elle poursuivi, sans davantage de précisions. La dirigeante a invité la population à attendre de pouvoir lire le texte et ainsi de "comprendre pourquoi Hong Kong a besoin de cette législation à l'heure actuelle". (Clare Jim, Noah Sin et Donny Kwok; version française Jean Terzian)

