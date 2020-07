Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Le gouvernement déclare illégal un slogan cher aux manifestants Reuters • 03/07/2020 à 05:25









HONG KONG, 3 juillet (Reuters) - Le slogan "Libérez Hong Kong, révolution de notre temps", régulièrement scandé lors des manifestations pro-démocratie qui ont secoué la ville, évoque le séparatisme ou la subversion, a déclaré jeudi le gouvernement local, faisant référence à des crimes punis par la nouvelle loi de sécurité imposée par Pékin. Ce cri de ralliement des manifestants est apparu un peu partout lors des vastes rassemblements anti-gouvernementaux de l'an dernier, aussi bien sur des pancartes qu'imprimé sur des t-shirts ou encore écrit sur de petits bouts de papier collés sur des murs à travers la ville. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si les tribunaux indépendants vont défendre la position du gouvernement sur le slogan. L'annonce de l'exécutif hongkongais accentue les craintes que la nouvelle loi - destinée selon la Chine à lutter contre la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères - rogne la liberté d'expression dans l'ancienne colonie britannique. Dans un communiqué publié dans la soirée, le gouvernement déclare que "le slogan 'Libérez Hong Kong, révolution de notre temps' évoque de nos jours 'Indépendance pour Hong Kong' (...), altérant le statut légal de la région administrative spéciale ou sabotant le pouvoir étatique". Les autorités à Hong Kong comme à Pékin ont répété que la nouvelle loi visait uniquement quelques "fauteurs de troubles" et qu'elle n'affecterait pas les droits et les libertés de la majorité. Des détracteurs ont dénoncé l'opacité entourant la publication du texte et la rapidité avec laquelle celui-ci a été adopté. La loi est entrée en vigueur mercredi, quelques heures à peine après avoir été votée par le parlement à Pékin. (Anne Marie Roantree; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.