Hong Kong-Lam nommera les juges de la sécurité nationale sur recommandations

HONG KONG, 23 juin (Reuters) - La dirigeante de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi qu'elle nommerait les juges pour les affaires de sécurité nationale sur la base des recommandations d'un organe judiciaire qui la conseille sur de telles désignations. Les médias officiels chinois ont dévoilé samedi les détails concernant le projet de loi sécuritaire pour Hong Kong ouvrant la voie à un changement en profondeur de l'autonomie de l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. Lam a ajouté que le projet de loi n'exclut pas les juges étrangers qui entendent des affaires liées à la sécurité nationale, cherchant ainsi à apaiser les inquiétudes concernant l'indépendance judiciaire de la ville. (Clare Jim, Donny Kwok, Yanni Chow, Carol Mang et Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud)

