Hong Kong-Lam dénonce le double langage de gouvernements étrangers

HONG KONG, 2 juin (Reuters) - La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a accusé les gouvernements étrangers de double langage dans leurs réactions sur le projet de la Chine de durcir la législation sur la sécurité du territoire semi-autonome, mettant en avant les manifestations violentes qui secouent les Etats-Unis. S'exprimant pour la première fois après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que son administration allait révoquer le statut spécial accordé par les Etats-Unis à Hong Kong, la dirigeante a prévenu que les pays menaçant d'actions contre l'ex-colonie britannique pourraient nuire à leurs propres intérêts. "Ils sont très préoccupés par leur sécurité nationale, mais la nôtre (...) Ils la regardent à travers des lunettes teintées", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse hebdomadaire. "Aux Etats-Unis, nous voyons les émeutes être gérées par les gouvernements locaux, contrairement à la position qu'ils ont adoptée lorsque des émeutes similaires se sont produites à Hong Kong l'an dernier", a ajouté Lam. (Clare Jim; version française Jean Terzian)

