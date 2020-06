Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-La ville ne tolérera plus le "chaos"-Lam Reuters • 09/06/2020 à 06:21









(Ajoute détails) HONG KONG, 9 juin (Reuters) - La dirigeante de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a déclaré mardi que la ville semi-autonome ne tolérerai plus de "chaos" comme celui qui l'a agité lors des douze derniers mois, lorsque des manifestations anti-gouvernementales l'avait plongé dans la tourmente. Lam s'exprimait lors de son point presse hebdomadaire qui se trouvait coïncider avec la date anniversaire d'une manifestation géante contre un projet de loi d'extradition qui aurait permis de faciliter le transfert de suspects en Chine afin qu'ils y fussent jugés. Cette manifestation est largement considérée comme le point de départ d'une contestation anti-gouvernementale qui s'est ranimée ces dernières semaines alors que Pékin renforce son emprise sur la ville. Après une accalmie durant la pandémie de coronavirus, les contestataires sont retournés dans les rues ces dernières semaines et de nouveaux rassemblements sont attendus. Les activistes ont aussi proposé la tenue d'un référendum dimanche sur le lancement d'une grève contre les lois de sécurité nationales proposées le mois dernier. (Donny Kwok, Clare Jim, Noah Sin et Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud)

