Hong Kong-La nouvelle loi sécuritaire prévoit la prison à vie

HONG KONG, 30 juin (Reuters) - Toute infraction à la nouvelle "loi sur la sécurité nationale" destinée à lutter contre la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères à Hong Kong sera passible de la réclusion à perpétuité, rapporte Chine nouvelle. Toute personne condamnée pour infraction à cette législation sera également déclarée inéligible dans la région administrative spéciale, ajoute l'agence de presse officielle chinoise. Les modalités de cette nouvelle loi adoptée mardi par le Parlement chinois à Pékin et entrée en vigueur à 15h00 GMT n'avaient pas encore été dévoilées par les autorités. Ces dispositions pourraient provoquer les plus profonds bouleversements dans l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Selon Chine nouvelle, les entreprises jugées coupables de violation de la législation pourront voir leurs activités suspendues et écoper d'amendes. Les dommages commis contre les véhicules de transport seront considérés comme un acte de terrorisme, indique encore l'agence. Les forces de sécurité hongkongaises ne seront plus placées sous la tutelle du gouvernement local et les autorités pourront placer sur écoutes toute personne soupçonnée de mettre en danger la sécurité nationale, ajoute-t-elle. (Meg Shen, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

