Hong Kong-La Chine sanctionne à son tour des responsables américains

PEKIN, 29 juin (Reuters) - La Chine compte imposer des restrictions sur la délivrance de visas à des ressortissants américains après une décision similaire prise par Washington à l'encontre de responsables du Parti communiste chinois, en réaction à la politique de Pékin envers Hong Kong. Lors d'un point presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a exhorté les Etats-Unis à cesser de s'immiscer dans les affaires de Hong Kong et averti que la Chine réagirait par des mesures de représailles au cas où Washington poursuivrait des actions de ce type. (Cate Cadell, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

