Hong Kong-La Chine prête à riposter à des mesures de Washington

PEKIN, 29 mai (Reuters) - La Chine est prête à prendre toutes les mesures de rétorsion nécessaires si les Etats-Unis continuent d'interférer dans les affaires de Hong Kong, a averti vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères. Washington réclame une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour discuter de la loi de sécurité nationale que Pékin entend instaurer dans la région administrative spéciale et menace de prendre des mesures de rétorsion. (Yew Lun Tian, version française Jean-Stéphane Brosse)

