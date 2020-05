Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Des militants appellent à manifester contre la législation sur la sécurité nationale Reuters • 22/05/2020 à 05:35









HONG KONG, 22 mai (Reuters) - Des militants de Hong Kong ont appelé à manifester vendredi contre le projet de Pékin d'imposer une législation sur la sécurité nationale dans la ville semi-autonome, soulevant des inquiétudes sur ses libertés et son statut de centre financier mondial. Cette législation pourrait constituer un tournant historique pour Hong Kong et encore accroître les tensions entre Pékin et Washington, dont les relations sont déjà affaiblies par des différends commerciaux et des accusations réciproques concernant la pandémie de coronavirus. Bien qu'on ne sache pas si la marche non autorisée, devant commencer à midi près du district financier central et finir au bureau de liaison de la Chine, se tiendra, cet appel est le signe que Hong Kong pourrait bientôt connaître de nouveaux troubles. (Bureau de Hong Kong et Marius Zaharia; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.