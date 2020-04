Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Arrestations dans les rangs des militants pro-démocratie Reuters • 18/04/2020 à 09:35









HONG KONG, 18 avril (Reuters) - La police de Hong Kong a procédé samedi à une dizaine d'arrestation dans les rangs des militants pro-démocratie, ont rapporté des médias et sources politiques. Parmi les arrestations, figure celle de l'avocat âgé des 81 ans Martin Lee, figure du mouvement pro-démocratie, indique la chaîne de télévision RTHK. Neuf anciens parlementaires ont aussi été arrêtés. La police de Hong Kong n'a pas confirmé les arrestations, qui, selon les médias, sont liées aux deux grandes journées de manifestations des 18 août et 1er octobre de l'an dernier. Ces arrestations constituent la plus importante répression contre le mouvement pro-démocratie depuis le déclenchement des manifestations anti-gouvernementales dans l'ancienne colonie britannique en juin 2019. Elles surviennent après plusieurs mois de calme relatif dans le contexte du crise du nouveau coronavirus. Les autorités de Hong Kong ont arrêté plus de 7.800 personnes pour leur participation aux manifestations, dont un grand nombre pour des accusations d'émeutes pouvant entraîner des peines allant jusqu'à dix ans de prison. (Jessie Pang, Anne Marie Roantree et Greg Torode, version française Matthieu Protard)

