Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong-Arrestation à l'aéroport d'un manifestant suspecté d'agression Reuters • 02/07/2020 à 04:05









HONG KONG, 2 juillet (Reuters) - La police de Hong Kong a arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'aéroport international de la ville, un homme âgé de 24 ans suspecté d'avoir attaqué et blessé un officier de police lors des manifestations contre la nouvelle loi de sécurité imposée par la Chine dans l'ancienne colonie britannique. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène afin de disperser les manifestants qui s'étaient réunis mercredi pour protester contre le texte entré en vigueur quelques heures plus tôt après son adoption à Pékin la veille. Cette manifestation a coïncidé avec le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, pour lequel la police hongkongaise avait interdit le traditionnel rassemblement en évoquant les mesures sanitaires destinées à lutter contre l'épidémie de coronavirus. Un porte-parole de la police, interrogé par Reuters, n'était pas en mesure de dire si le suspect travaillait à l'aéroport ou quittait Hong Kong. Le journal local Apple Daily, citant des sources non identifiées, a déclaré que l'homme se trouvait à bord d'un avion de Cathay Pacific qui devait décoller pour Londres. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la compagnie aérienne. La police hongkongaise a dit mercredi avoir interpellé environ 370 personnes pour violation de l'interdiction de rassemblement. Dix arrestations concernent le non-respect de dispositions prévues par la nouvelle loi de sécurité, a-t-elle précisé. (Donny Kwok et Anne Marie Roantree; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.