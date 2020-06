Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hong Kong adopte une loi sur l'hymne chinois malgré les protestations Reuters • 04/06/2020 à 11:13









HONG KONG, 4 juin (Reuters) - Le Parlement de Hong Kong a adopté jeudi une loi controversée sanctionnant toute marque d'irrespect envers l'hymne national chinois, signe pour ses détracteurs d'une mainmise accrue de Pékin sur la région semi-autonome. La loi a été adoptée par 41 voix pour et une voix contre. Le vote a été perturbé par des manifestations de protestation. Le territoire chinois, rétrocédé par la Grande-Bretagne en 1997, est en proie depuis un an à un vaste mouvement de contestation de la tutelle chinoise. (Twinnie Siu et Clare Jim, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.