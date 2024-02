Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Honeywell: vise un CA de 38,1 à 38,9 Mds$ en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 9,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 3 %.



Le bénéfice par action pour le quatrième trimestre s'est établi à 1,91 $, en hausse de 26 % par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2,60 $, en hausse de 3 % d'un exercice à l'autre.



Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 3 %, ou de 4 % sur une base organique. Le résultat d'exploitation a progressé de 10 % avec une marge d'exploitation en hausse de 120 points de base.



Honeywell a annoncé un bénéfice par action de 8,47 $ et un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'exercice de 9,16 $.



' La société s'attend à un chiffre d'affaires de 38,1 à 38,9 milliards de dollars en 2024, ce qui représente un résultat organique d'une année sur l'autre en croissance de 4 % à 6 % à un bénéfice ajusté par action de 9,80 $ à 10,10 $, en hausse de 7 % à 10% ' indique le groupe.





Valeurs associées HONEYWELL INTL NASDAQ -1.77%