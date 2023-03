Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell: Vimal Kapur nommé DG pour remplacer Adamczyk information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Honeywell a annoncé mardi la nomination de son directeur opérationnel, Vimal Kapur, au poste de directeur général en remplacement de Darius Adamczyk, qui dirigeait le conglomérat industriel depuis 2017.



Vimal Kapur, qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er juin, intégrera également le conseil d'administration, qui continuera d'être présidé par Darius Adamczyk.



Agé de 57 ans, Kapur a passé 34 ans chez Honeywell, où il a notamment dirigé les divisions de matériaux de performances (PMT) et de technologies du bâtiment (HBT).



Il était directeur opérationnel depuis juillet 2022.



Ce changement de direction intervient alors que le groupe américain a vu sa capitalisation boursière grimper de 88 à 145 milliards de dollars sous le leadership d'Adamczyk, soit une croissance composée annuelle de 9%.





