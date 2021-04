Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell : vers un transfert sur le Nasdaq Cercle Finance • 30/04/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Honeywell annonce le transfert de la cotation de ses actions ordinaires et de ses obligations, actuellement cotées sur le New York Stock Exchange, vers le Nasdaq Stock Market, nouvelle cotation qui devrait prendre effet à l'ouverture du marché le 11 mai prochain. 'La longue tradition du Nasdaq d'accueillir des sociétés technologiques innovantes et de premier ordre correspond bien au portefeuille en technologies de pointe et en durabilité d'Honeywell', explique son PDG Darius Adamczyk. Les actions ordinaires d'Honeywell continueront de se négocier sous le symbole 'HON' après le transfert. Lors du transfert, Honeywell rejoindra l'indice Nasdaq Composite et respectera également les exigences pour rejoindre le Nasdaq-100.

