Honeywell revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices pour 2025, malgré la scission de Solstice, en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions, le contexte au paragraphe 8, compare avec les estimations aux paragraphes 9 et 10) par Utkarsh Shetti

Honeywell HON.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025 malgré l'impact d'une séparation prévue de son unité de matériaux avancés, signalant des perspectives de croissance robustes alimentées par une forte demande dans l'aérospatiale.

L'activité, désormais appelée Solstice, devrait commencer à être cotée indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre et fait partie du plan d'Honeywell visant à se scinder en trois sociétés indépendantes.

Les actions d'Honeywell ont augmenté de 4,3 % avant la cloche, la société ayant également dépassé les attentes de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre.

Les fournisseurs de l'industrie aérospatiale bénéficient d'une forte demande de pièces détachées, grâce à l'augmentation de la production des constructeurs d'avions, alors que la demande de nouveaux jets est en plein essor.

La pénurie actuelle de nouveaux avions à réaction a également stimulé les services de maintenance et de réparation de l'entreprise, les compagnies aériennes étant contraintes de faire voler des avions plus anciens et plus coûteux.

Honeywell prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,60 et 10,70 dollars, ce qui inclut un impact de 21 cents lié à la séparation du Solstice. La société prévoyait auparavant un bénéfice par action compris entre 10,24 et 10,44 dollars, également ajusté pour tenir compte de la scission.

L'activité aérospatiale, qui génère le plus de revenus, a vu ses ventes augmenter de 15 % pour atteindre 4,51 milliards de dollars au troisième trimestre, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement semblant également s'atténuer.

Cette unité devrait également être séparée d'Honeywell au second semestre 2026, la société restante se concentrant sur ses activités d'automatisation.

Honeywell a déclaré un chiffre d'affaires global de 10,41 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 7 % et supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,82 dollars, dépassant également les attentes de 2,57 dollars.