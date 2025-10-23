Honeywell relève ses perspectives de bénéfices pour 2025, malgré la scission de Solstice, grâce à une demande robuste

Honeywell HON.O a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025 malgré l'impact de la séparation prévue de son unité de matériaux avancés, signalant des perspectives de croissance robustes alimentées par une forte demande dans le secteur de l'aérospatiale, ce qui a fait grimper ses actions de près de 5 % dans les échanges de pré-marché.

L'activité, désormais appelée Solstice, devrait commencer à être cotée indépendamment sur le Nasdaq à partir du 30 octobre et fait partie du projet de Honeywell de se scinder en trois sociétés indépendantes.

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a également dépassé les attentes de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre.

Les fournisseurs de l'industrie aérospatiale bénéficient d'une forte demande de pièces détachées, grâce à l'augmentation de la production des constructeurs d'avions, alors que la demande de nouveaux avions à réaction est en plein essor.

La pénurie de nouveaux avions à réaction a également stimulé les services de maintenance et de réparation de l'entreprise, car les compagnies aériennes sont contraintes de faire voler des avions plus anciens et plus coûteux.

Honeywell prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,60 et 10,70 dollars, ce qui inclut un impact de 21 cents lié à la séparation du Solstice. La société prévoyait auparavant un bénéfice par action compris entre 10,24 et 10,44 dollars, également ajusté pour tenir compte de la scission.

L'activité aérospatiale, son principal moteur de chiffre d'affaires, a vu ses ventes augmenter de 15 % pour atteindre 4,51 milliards de dollars au troisième trimestre, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement semblant également s'atténuer.

Cette unité devrait également être séparée d'Honeywell au cours du second semestre 2026, l'entreprise restante se concentrant sur ses activités d'automatisation.

Ce qui reste d'Honeywell sera dirigé par l'actuel directeur général, Vimal Kapur, qui pourra désormais se consacrer à la relance de l'activité d'automatisation industrielle, qui a pesé sur les résultats ces derniers temps.

Au cours du trimestre écoulé, les ventes de cette activité ont diminué de 9 % pour atteindre 2,27 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des coûts et du ralentissement de la demande.

Honeywell a déclaré un chiffre d'affaires global de 10,41 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 7 % et supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,82 dollars, dépassant également les attentes de 2,57 dollars.