Honeywell : prévisions réduites pour les avions d'affaires

(CercleFinance.com) - Honeywell indique s'attendre à 7.300 livraisons de nouveaux avions d'affaires (représentant un montant de 235 milliards de dollars) sur la période 2021-2030, un nombre en baisse de 4% par rapport à sa précédente prévision sur dix ans, publiée l'année dernière. 'En dépit du creux, les quatre cinquièmes des opérateurs d'avions d'affaires interrogés indiquent que les plans d'achat n'ont pas été affectés par la pandémie de Covid-19', précise le groupe industriel présent notamment dans l'aéronautique. Honeywell estime que l'utilisation des avions d'affaires devrait rebondir pour ressortir à entre 80 et 85% de leur niveau de 2019 au quatrième trimestre 2020, puis se redresser pleinement vers le milieu de l'année 2021.

Valeurs associées HONEYWELL INTL NYSE +0.44%