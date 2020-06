Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell : partenariat avec SAP pour une solution cloud Cercle Finance • 11/06/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Honeywell et SAP annoncent un partenariat pour créer une solution conjointe basée sur le cloud grâce à Honeywell Forge, l'offre de gestion de performance d'entreprise du groupe américain, et à SAP Cloud Platform. Les deux groupes expliquent que cette nouvelle solution 'va rationaliser et combiner les données opérationnelles et d'activité, pour soutenir une meilleure prise de décision et favoriser des efficiences opérationnelles'. Pour ce projet, Honeywell et SAP se concentreront tout d'abord sur le secteur de l'immobilier, 'où les propriétaires de bâtiments ont souvent besoin de compiler des données issues de sources disparates qui ne sont pas normalisées'.

Valeurs associées HONEYWELL INTL NYSE 0.00%