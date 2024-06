Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Honeywell: objectifs 2024 relevés après une acquisition information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Honeywell a relevé lundi ses objectifs annuels afin de prendre en compte l'acquisition de l'activité Global Access Solutions de Carrier Global Corporation, qu'il vient de finaliser.



Le groupe industriel diversifié, qui visait jusqu'ici un chiffre d'affaires de 38,1 à 38,9 milliards de dollars cette année, dit désormais prévoir un C.A. 2024 de 38,5 à 39,3 milliards de dollars.



Comme prévu, l'acquisition aura un effet relutif sur ses comptes, puisque sa marge opérationnelle est désormais attendue entre 23,8% et 24,1%, contre 23% à 23,3% précédemment.



Le rachat de l'activité Global Access Solutions de Carrier - estimé à quelque 4,95 milliards de dollars en numéraire - doit permettre au conglomérat de renforcer son portefeuille sur trois mégatendances, à savoir l'automatisation, l'aviation du futur et la transition énergétique.



L'action affichait un gain de 0,1% lundi en début de séance à la Bourse de New York.





