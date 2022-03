Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell: les prévisions 2022 réaffirmées information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Le groupe industriel diversifié Honeywell a réaffirmé jeudi ses prévisions pour le premier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022, à l'occasion d'une conférence avec les investisseurs.



La société basée à Charlotte (Caroline du Nord) avait déclaré à l'occasion de la publication de ses résultats de quatrième trimestre, le mois dernier, qu'elle anticipait un BPA compris entre 8,40 et 8,70 dollars pour 2022.



Ses revenus annuels sont, eux, attendus en croissance organique de 4% à 7%, c'est-à-dire entre 35,4 et 36,4 milliards de dollars.



Honeywell - dont les activités s'étendent des produits pour l'aéronautique aux systèmes de contrôle pour le bâtiment et l'industrie - assure anticiper une accélération de sa croissance ainsi qu'une amélioration de ses marges.



Afin de soutenir la prochaine phase de sa croissance, le groupe dit beaucoup miser sur ses activités dans les contrôleurs, l'automatisation industrielle et les logiciels.





