Honeywell : les objectifs trimestriels et annuels confirmés

(CercleFinance.com) - Honeywell International a maintenu mardi ses objectifs pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2021 à l'occasion d'une conférence organisée par Wolfe Research, une firme basée à Wall Street. Le groupe industriel diversifié a réaffirmé ce matin son objectif d'un bénéfice net par action compris entre 1,86 et 1,96 dollar pour le trimestre en cours, à comparer à un consensus établi à 1,93 dollar. Le groupe a également dit tabler sur un chiffre d'affaires annuel allant de 34 à 34,8 milliards de dollars, contre une prévision moyenne de 34,9 milliards du côté des analystes. Coté sur le Dow Jones, Honeywell fabrique des produits pour l'aérospatiale, des technologies de contrôle du bâtiment, des composants automobiles, des turbocompresseurs et des matériaux spécialisés L'action perdait environ 0,5% dans les échanges mardi matin à Wall Street

Valeurs associées HONEYWELL INTL AMEX 0.00% HONEYWELL INTL NASDAQ -0.35%