Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell : l'action va rejoindre l'indice Nasdaq 100 Cercle Finance • 15/07/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel américain Honeywell va rejoindre l'indice Nasdaq 100 à partir de la séance du mercredi 21 juillet, a annoncé l'opérateur de marchés Nasdaq dans un communiqué publié mardi soir. Le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) va prendre la place du laboratoire biopharmaceutique Alexion, qui sera absorbé à partir de la semaine prochaine par le géant anglo-suédois AstraZeneca. Honeywell, qui fabrique historiquement des matériaux pour le bâtiment, se présente depuis quelques années comme une entreprise 'technologique' fournissant des solutions spécifiques à certains secteurs, comme l'aérospatiale. Le groupe, qui cote également sur le Dow Jones, affiche actuellement une valorisation de 158 milliards de dollars. Lancé en 1985, le Nasdaq 100 regroupe les 100 premières valeurs américaines et internationales non-financières cotées sur les marchés Nasdaq et sélectionnées en fonction de leur capitalisation boursière.

Valeurs associées HONEYWELL INTL NASDAQ 0.00%