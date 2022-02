Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell: hausse de 1% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 14:23









(CercleFinance.com) - Honeywell annonce avoir réalisé sur les trois derniers mois de 2021, un BPA ajusté en croissance de 1% à 2,09 dollars, ainsi qu'une marge des segments en amélioration de 30 points de base à 21,4% pour des revenus en repli de 3% à moins de 8,7 milliards (-2% en organique).



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe industriel diversifié a engrangé un BPA ajusté de 8,06 dollars, pour un chiffre d'affaires de 34,4 milliards, contre des fourchettes cibles de huit-8,10 dollars et de 34,2-34,6 milliards il y a trois mois.



Pour son exercice 2022, Honeywell anticipe un BPA compris entre 8,40 et 8,70 dollars, ainsi qu'une marge des segments en amélioration de 10 à 50 points de base à 21,1-21,5% et des revenus en croissance organique de 4-7% à entre 35,4 et 36,4 milliards.





