Honeywell: des objectifs annuels à nouveau rehaussés information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 14:00

(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats de troisième trimestre, Honeywell resserre en hausse ses fourchettes-cibles annuelles, pour viser un BPA ajusté entre 8,70 et 8,80 dollars, une marge des secteurs entre 21,6 et 21,8%, et une croissance organique des ventes entre 6 et 7%.



Le groupe industriel diversifié affiche un BPA ajusté en augmentation de 11% à 2,25 dollars sur le trimestre écoulé, supérieur de cinq cents à la borne supérieure de sa fourchette-cible, avec une marge sectorielle améliorée de 60 points de base à 21,8%.



A près de neuf milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 6% en données publiées et de 9% en organique, une croissance organique tirée en particulier par les divisions matériaux-technologies de performance (+14%) et technologies de construction (+19%).