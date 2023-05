Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell: contrat pour une technologie de carburant durable information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 17:06









(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé mercredi que sa technologie de production de carburant durable (SAF) avait été retenue par HIF Global, l'un des poids lourds du secteur.



Cette holding basée à Santiago du Chili prévoit en effet d'utiliser le système 'UOP eFining' mis au point par le groupe diversifié sur prochaine usine d'e-carburants américaine.



Ce projet vise à capturer deux millions de tonnes de CO2 afin de les transformer en 11.000 barils de carburant de synthèse (e-fuel) par jour à horizon 2030.



Cet accord intervient alors que l'administration américaine souhaite que 100% du kérosène alimentant le secteur de l'aviation aux Etats-Unis proviennent de SAF d'ici à 2050.



Honeywell précise que HIF Global est le premier client commercial à avoir choisi sa technologie 'UOP eFining'.





Valeurs associées HONEYWELL INTL NASDAQ -0.45%