Honeywell : BPA trimestriel un peu supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Honeywell publie au titre du quatrième trimestre 2019 un BPA ajusté en hausse de 11% (hors impact des scissions) à 2,06 dollars, soit deux cents de plus que l'estimation moyenne des analystes, et une marge des segments améliorée de 130 points de base à 21,4%. Les revenus du conglomérat industriel ont baissé de 2% à 9,5 milliards de dollars en raison des scissions, mais ont augmenté de 2% en organique grâce en particulier à sa division aéronautique (+7% en organique). Affichant sur l'ensemble de 2019 un BPA ajusté en croissance de 10% à 8,16 dollars, dépassant ainsi sa fourchette cible qui allait de 8,10 à 8,15 dollars, Honeywell l'anticipe entre 8,60 et neuf dollars pour l'année 2020.

