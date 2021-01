Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HoneyWell : BPA stable supérieur au consensus au 4e trimestre Cercle Finance • 29/01/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de l'exercice 2020, HoneyWell a enregistré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars, en recul de 6% par rapport au 4e trimestre 2019. Le bénéfice net s'établit à 1,38 milliard de dollars (contre 1,59 milliard un an plus tôt) soit un BPA ajusté de 2,07 dollars, supérieur au consensus et stable par rapport au 4e trimestre 2019 (2,06 dollars). Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 32,63 milliards de dollars, soit un repli de 11%. Le bénéfice net se chiffre à 4,86 milliards de dollars (contre 6,23 milliards un an plus tôt), pour un BPA ajusté de 7,10 dollars, en recul de 13% sur l'année. En 2021, les chiffres de ventes devraient se situer entre 33,4 et 34,4 milliards de dollars, estime HoneyWell. La société états-unienne table sur un BPA annuel compris entre 7,6 et 8 dollars.

Valeurs associées HONEYWELL INTL NYSE -3.80%