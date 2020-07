Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell : bat les attentes au deuxième trimestre Cercle Finance • 24/07/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Le groupe Honeywell annonce ce vendredi, pour le deuxième trimestre, un bénéfice par action en données ajustées de 1,26 dollar, en baisse de -40% par rapport à la même période l'an passée. Quoiqu'en baisse, le BPA ajusté n'en reste pas moins supérieur aux attentes des analystes, qui misaient plutôt sur 1,19 dollar. Le groupe rappelle par ailleurs ne pas établir de prévisions pour le reste de l'exercice en raison de l'épidémie de coronavirus. Il s'attend néanmoins 'à des challenges de premier ordre' en raison de l'environnement actuel.

