Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell : baisse de 25% du BPA ajusté au 3e trimestre Cercle Finance • 30/10/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Honeywell publie au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en baisse de 25% à 1,56 dollar, un niveau néanmoins meilleur que prévu par les analystes, et une marge des segments en retrait de 130 points de base à 19,9%. Les revenus ont diminué de 14% à 7,8 milliards de dollars, en données totales comme en organique, grevés notamment par la division aéronautique (-25%) alors que seule la division solutions de sécurité et de productivité a progressé (+8%). Le conglomérat industriel confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2020, à savoir un BPA ajusté entre sept et 7,05 dollars, une marge des segments de 20,4 ou 20,5% et des revenus entre 31,9 et 32,2 milliards.

Valeurs associées HONEYWELL INTL NYSE 0.00%