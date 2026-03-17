Honeywell annonce un retard dans ses recettes en raison des perturbations du transport maritime au Moyen-Orient

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* Le chiffre d'affaires d'Honeywell pour le premier trimestre pourrait être modifié en raison des perturbations du transport maritime

* Le directeur général Kapur considère que les perturbations sont tactiques et n'affectent pas les prévisions pour 2026

* 5 % des sites clients d'Honeywell au Moyen-Orient touchés, partiellement fermés ou fermés

(Réécrit tout au long, change le mot-clé pour les clients des médias de IRANCRISIS-HONEYWELL/)

Honeywell HON.O a déclaré mardi que les perturbations dans l'expédition des marchandises au Moyen-Orient pourraient repousser à plus tard dans l'année certains revenus que la société aurait comptabilisés au premier trimestre, même si la demande restait intacte.

Le directeur général Vimal Kapur a déclaré mardi lors de la conférence de BofA Securities sur les produits industriels mondiaux: "Il y a certainement une perturbation, ce qui peut entraîner un transfert de revenus d'un mois à l'autre, simplement pour une question de fait... si quelque chose devait être livré en mars, il est livré en avril ou en mai".

"Je ne veux pas changer nos prévisions pour l'année, ni d'ailleurs pour l'année prochaine. Donc, fondamentalement, je considère que cette situation n'a pas d'impact sur 2026, mais qu'elle peut avoir un impact sur le premier trimestre si les choses se produisent de manière transitoire."

Les actions de la société ont chuté de 1,7 % mardi et ont perdu environ 3,7 % depuis le début du conflit, il y a plus de deux semaines.

Honeywell est un fabricant industriel et aérospatial diversifié et un fournisseur de longue date du ministère américain de la défense.

Honeywell est la première grande entreprise, en dehors des secteurs du transport aérien et de l'énergie, à signaler l'impact de la guerre en Iran sur ses bénéfices, même si Vimal Kapur a souligné que le géant industriel restait confiant dans ses prévisions pour 2026, considérant les perturbations comme une "question tactique".

Il a ajouté que l'entreprise avait "un grand nombre de personnes sur place" au Moyen-Orient, sous-traitées à des clients, et que 5 % de ces sites étaient touchés, partiellement fermés ou fermés. La région représentait "un pourcentage élevé à un chiffre de notre chiffre d'affaires", a déclaré Vimal Kapur.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran ébranle les entreprises du monde entier, faisant grimper les prix de l'énergie - ce qui entraîne une augmentation des coûts et menace les marges - tout en réduisant l'approvisionnement en matières premières essentielles et en soulevant des questions sur la fiabilité des routes commerciales indispensables à la circulation des marchandises, des denrées alimentaires aux pièces détachées de voitures.

Honeywell prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 38,8 et 39,8 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,35 et 10,65 dollars.