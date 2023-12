Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Honeywell: acquisition d'une activité de Carrier information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Honeywell annonce son intention d'améliorer et de renforcer ses capacités d'automatisation des bâtiments avec l'acquisition de l'activité Global Access Solutions de Carrier Global Corporation, moyennant 4,95 milliards de dollars en numéraire.



Cette acquisition soutient les plans récemment annoncés par le groupe industriel diversifié d'aligner son portefeuille sur trois mégatendances, à savoir l'automatisation, l'aviation du futur et la transition énergétique.



Elle devrait avoir un effet relutif sur le BPA au cours de la première année complète de détention. Sa finalisation est attendue d'ici la fin du troisième trimestre 2024, sous réserve des conditions habituelles, dont certaines approbations réglementaires.





