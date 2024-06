Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Honeywell: accord pour l'acquisition de CAES information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 15:06









(CercleFinance.com) - Honeywell annonce avoir accepté d'acquérir CAES Systems Holdings LLC (CAES) auprès de la société de capital-investissement Advent International pour environ 1,9 milliard de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.



Cette acquisition améliorera les solutions technologiques de défense d'Honeywell sur terre, en mer, dans les airs et dans l'espace, y compris de nouvelles solutions de défense électromagnétique pour la gestion des signaux de radiofréquence (RF) de bout en bout.



Basé à Arlington, en Virginie, CAES possède 13 installations en Amérique du Nord, dont des sites de fabrication hautement automatisées avec des processus de test et de réglage entièrement automatisés.



La transaction, qui devrait être relutif sur le BPA ajust au cours de la première année complète, devrait être finalisée au second semestre 2024, sous réserve des conditions habituelles, dont certaines approbations réglementaires.





