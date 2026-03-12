Honda va enregistrer une perte annuelle, due à une charge de 15,7 milliards de dollars liée à son activité de véhicules électriques

(Actualisation: l'ampleur de la restructuration) par Daniel Leussink

Honda 7267.T a averti jeudi qu'il allait sombrer dans une perte annuelle, frappé par une restructuration à hauteur de 15,7 milliards de dollars dans son activité de véhicules électriques au cours des prochaines années, le dernier constructeur automobile à signaler des difficultés croissantes alors que la demande pour cette technologie s'affaiblit.

Sous la présidence de Donald Trump, Washington a supprimé le soutien gouvernemental aux VE, obligeant des constructeurs comme Ford F.N et Stellantis STLAM.MI à repenser leurs stratégies.

Le deuxième constructeur automobile du Japon a déclaré qu'il s'attendait à enregistrer une charge de 2 500 milliards de yens (15,7 milliards de dollars) au cours des prochaines années pour restructurer son activité de véhicules électriques.

Le directeur général Toshihiro Mibe a déclaré lors d'une conférence de presse que le constructeur automobile allait abandonner le développement de certains modèles de VE prévus et consacrer davantage d'efforts aux véhicules hybrides, dont la demande a augmenté aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le constructeur automobile japonais s'attend désormais à perdre jusqu'à 570 milliards de yens (3,6 milliards de dollars) au cours de l'année qui s'achève fin mars, alors qu'il prévoyait auparavant un bénéfice de 550 milliards de yens.

Mibe et le vice-président exécutif Noriya Kaihara renonceront volontairement à l'équivalent de 30 % de leur rémunération pendant trois mois, tandis que d'autres cadres renonceront à 20 %, a ajouté le constructeur automobile.

Honda prévoit d'annoncer une stratégie commerciale révisée à moyen et long terme au cours de la prochaine année fiscale.

(1 $ = 158,8900 yens)