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Honda va construire une nouvelle usine automobile de 3 milliards de dollars dans l'Ohio, créant ainsi 2 000 emplois
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 17:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honda Motor 7267.T a annoncé lundi la construction d'une nouvelle usine automobile de 3 milliards de dollars dans le centre de l'Ohio, destinée à la fabrication de véhicules hybrides, ce qui permettra de créer 2 000 emplois.

Le constructeur automobile japonais a précisé que l'usine aurait une capacité de production annuelle de 240 000 véhicules et qu'elle entrerait en service en 2029. Honda prévoit également de nouveaux investissements au Canada, ainsi que dans l'Ohio, en Géorgie et en Alabama.

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