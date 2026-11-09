Honda va construire une nouvelle usine automobile de 3 milliards de dollars dans l'Ohio, créant ainsi 2.000 emplois

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* L'usine sera en mesure de produire 240.000 véhicules par an

* La production dans la nouvelle usine devrait démarrer en 2029

* L'entreprise prévoit également des investissements au Canada, en Géorgie et en Alabama

(Plus de détails)

par David Shepardson

Le constructeur automobile japonais Honda Motor 7267.T va construire une nouvelle usine automobile de 3 milliards de dollars dans le centre de l’Ohio pour fabriquer des véhicules hybrides, créant ainsi 2.000 emplois, a-t-il annoncé lundi.

L'entreprise a précisé que l'usine serait capable de produire 240.000 véhicules par an et qu'elle entrerait en service en 2029. Cela portera sa capacité de production automobile aux États-Unis à 1,3 million de véhicules par an, et sa capacité en Amérique du Nord à 1,9 million.

Honda prévoit également de nouveaux investissements au Canada, ainsi qu’en Ohio, en Géorgie et en Alabama.

En mai, l’entreprise avait annoncé son intention d’ajouter 15 nouveaux modèles hybrides Honda et Acura à l’échelle mondiale d’ici 2030. Elle avait également annoncé qu’elle abandonnerait ses objectifs de vente de véhicules électriques et suspendait indéfiniment un projet canadien de véhicules électriques de 11 milliards de dollars, dans le cadre d’une dépréciation de 9 milliards de dollars liée à ce secteur.

Honda a indiqué qu’elle allait investir en Alabama pour construire un nouveau moteur hybride V6 et rééquiper son usine de moteurs de l’Ohio afin de fabriquer un nouveau moteur à quatre cylindres. Elle va également rééquiper ses usines de transmissions dans l’Ohio et en Géorgie, et prévoit de relancer la production de moteurs en Ontario.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES CONFRONTÉS AUX DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS

Plusieurs constructeurs automobiles étrangers ont annoncé de nouveaux investissements majeurs alors qu’ils sont confrontés aux droits de douane imposés par l’administration du président Donald Trump.

Le mois dernier, Audi, la filiale de luxe de Volkswagen

VOWG.DE , a déclaré qu’elle construirait une usine d’assemblage de 4 milliards de dollars près de Macon, en Géorgie, dont l’ouverture est prévue au début des années 2030. Cette usine produirait 200.000 SUV par an et emploierait 4.500 personnes.

Reuters a rapporté le mois dernier que l’administration Trump avait promis à Audi des allègements tarifaires afin de contribuer à assurer l’avenir de l’usine. Des responsables américains ont indiqué aux dirigeants d’Audi que le gouvernement prévoyait d’accorder des allègements tarifaires importants aux constructeurs automobiles réalisant des investissements significatifs dans la production aux États-Unis.

En juillet, Toyota Motor 7203.T a annoncé qu’elle allait investir 3,6 milliards de dollars pour construire une chaîne de montage de camions de 2,5 millions de pieds carrés (232.000 mètres carrés) sur son site de production de San Antonio, au Texas, et délocaliser une partie de sa production de camions du Mexique vers les États-Unis.

Le constructeur automobile japonais a précisé que cette extension serait achevée d’ici 2030 et permettrait de créer 2.000 emplois.