 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 821,00
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Honda va arrêter l'assemblage de l'Acura EV par GM aux États-Unis
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails)

Le constructeur automobile japonais Honda 7267.T cesse la production aux États-Unis de ses crossovers électriques Acura ZDX assemblés par General Motors

GM.N .

"Pour mieux adapter notre portefeuille de produits aux besoins de nos clients et aux conditions du marché, ainsi qu'à nos objectifs stratégiques à long terme, nous pouvons confirmer que la production de l'Acura ZDX est terminée", a déclaré Honda dans un communiqué.

La chaîne CNBC a été la première à faire état de cette décision.

Le modèle électrique ZDX est assemblé à l'usine GM de Spring Hill, dans le Tennessee.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
59,260 USD NYSE +1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank