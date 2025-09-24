Honda va arrêter l'assemblage de l'Acura EV par GM aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails)

Le constructeur automobile japonais Honda 7267.T cesse la production aux États-Unis de ses crossovers électriques Acura ZDX assemblés par General Motors

GM.N .

"Pour mieux adapter notre portefeuille de produits aux besoins de nos clients et aux conditions du marché, ainsi qu'à nos objectifs stratégiques à long terme, nous pouvons confirmer que la production de l'Acura ZDX est terminée", a déclaré Honda dans un communiqué.

La chaîne CNBC a été la première à faire état de cette décision.

Le modèle électrique ZDX est assemblé à l'usine GM de Spring Hill, dans le Tennessee.