Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2

Salon international de l'automobile de Bangkok

Honda a relevé ‌mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte ​demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine.

Le deuxième constructeur ​automobile japonais a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année à 780 milliards ​de yens (4,4 milliards d'euros) contre 650 ⁠milliards de yens précédemment.

Le groupe a comptabilisé 484,8 milliards de ‌yens de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques au deuxième trimestre, ce qui ​a entraîné une baisse ‌inattendue de ses bénéfices sur la période.

Le bénéfice ⁠d'exploitation du trimestre de juillet à septembre a chuté de 39% par rapport à l'année précédente pour atteindre 118 milliards de yens, ⁠bien en deçà ‌des prévisions médianes de 250 milliards de yens établies ⁠par un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

L'entreprise avait ‌déjà comptabilisé plus de 9 milliards de dollars (8,01 milliards ⁠d'euros) de charges liées à la restructuration de ses ⁠véhicules électriques au ‌cours du dernier exercice financier, ce qui l'a conduite à sa ​première perte annuelle en près de ‌70 ans en mai.

Honda mise beaucoup sur les véhicules hybrides, notamment aux États-Unis, son ​principal marché. Les ventes américaines ont progressé de 9% au deuxième trimestre et ont représenté la moitié de ses ventes ⁠mondiales, soit 823 000 véhicules.

Honda a annoncé lundi la construction d'une usine pour 3 milliards de dollars dans l'Ohio, destinée à fabriquer des voitures hybrides et capable de produire 240.000 véhicules par an, la production devant démarrer en 2029.

(Daniel Leussink; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)