 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 08:58

Ajouter Boursorama à vos sources

Salon international de l'automobile de Bangkok

Salon international de l'automobile de Bangkok

Honda a relevé ‌mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte ​demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine.

Le deuxième constructeur ​automobile japonais a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année à 780 milliards ​de yens (4,4 milliards d'euros) contre 650 ⁠milliards de yens précédemment.

Le groupe a comptabilisé 484,8 milliards de ‌yens de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques au deuxième trimestre, ce qui ​a entraîné une baisse ‌inattendue de ses bénéfices sur la période.

Le bénéfice ⁠d'exploitation du trimestre de juillet à septembre a chuté de 39% par rapport à l'année précédente pour atteindre 118 milliards de yens, ⁠bien en deçà ‌des prévisions médianes de 250 milliards de yens établies ⁠par un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

L'entreprise avait ‌déjà comptabilisé plus de 9 milliards de dollars (8,01 milliards ⁠d'euros) de charges liées à la restructuration de ses ⁠véhicules électriques au ‌cours du dernier exercice financier, ce qui l'a conduite à sa ​première perte annuelle en près de ‌70 ans en mai.

Honda mise beaucoup sur les véhicules hybrides, notamment aux États-Unis, son ​principal marché. Les ventes américaines ont progressé de 9% au deuxième trimestre et ont représenté la moitié de ses ventes ⁠mondiales, soit 823 000 véhicules.

Honda a annoncé lundi la construction d'une usine pour 3 milliards de dollars dans l'Ohio, destinée à fabriquer des voitures hybrides et capable de produire 240.000 véhicules par an, la production devant démarrer en 2029.

(Daniel Leussink; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,76 -2,65%
CAC 40
8 312,32 +0,96%
2CRSI
16,67 -3,03%
BIOPHYTIS
0,0426 -5,12%
SOITEC
105,9 +6,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank