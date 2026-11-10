Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2

Honda 7267.T a relevé mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine.

Le deuxième constructeur automobile japonais a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année à 780 milliards de yens (4,4 milliards d'euros) contre 650 milliards de yens précédemment.

Le groupe a comptabilisé 484,8 milliards de yens de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une baisse inattendue de ses bénéfices sur la période.

Le bénéfice d'exploitation du trimestre de juillet à septembre a chuté de 39% par rapport à l'année précédente pour atteindre 118 milliards de yens, bien en deçà des prévisions médianes de 250 milliards de yens établies par un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

L'entreprise avait déjà comptabilisé plus de 9 milliards de dollars (8,01 milliards d'euros) de charges liées à la restructuration de ses véhicules électriques au cours du dernier exercice financier, ce qui l'a conduite à sa première perte annuelle en près de 70 ans en mai.

Honda mise beaucoup sur les véhicules hybrides, notamment aux États-Unis, son principal marché. Les ventes américaines ont progressé de 9% au deuxième trimestre et ont représenté la moitié de ses ventes mondiales, soit 823 000 véhicules.

Honda a annoncé lundi la construction d'une usine pour 3 milliards de dollars dans l'Ohio, destinée à fabriquer des voitures hybrides et capable de produire 240.000 véhicules par an, la production devant démarrer en 2029.

(Daniel Leussink; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)