 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 08:49

Ajouter Boursorama à vos sources

Honda 7267.T a relevé mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine.

Le deuxième constructeur automobile japonais a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'année à 780 milliards de yens (4,4 milliards d'euros) contre 650 milliards de yens précédemment.

Le groupe a comptabilisé 484,8 milliards de yens de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une baisse inattendue de ses bénéfices sur la période.

Le bénéfice d'exploitation du trimestre de juillet à septembre a chuté de 39% par rapport à l'année précédente pour atteindre 118 milliards de yens, bien en deçà des prévisions médianes de 250 milliards de yens établies par un sondage réalisé par LSEG auprès de neuf analystes.

L'entreprise avait déjà comptabilisé plus de 9 milliards de dollars (8,01 milliards d'euros) de charges liées à la restructuration de ses véhicules électriques au cours du dernier exercice financier, ce qui l'a conduite à sa première perte annuelle en près de 70 ans en mai.

Honda mise beaucoup sur les véhicules hybrides, notamment aux États-Unis, son principal marché. Les ventes américaines ont progressé de 9% au deuxième trimestre et ont représenté la moitié de ses ventes mondiales, soit 823 000 véhicules.

Honda a annoncé lundi la construction d'une usine pour 3 milliards de dollars dans l'Ohio, destinée à fabriquer des voitures hybrides et capable de produire 240.000 véhicules par an, la production devant démarrer en 2029.

(Daniel Leussink; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des moutons broutent au milieu des copeaux de plastiques abandonnés sur les rives d'un canal d'irrigation à Adana, dans le sud de la Tirquie, le 29 octobre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )
    Turquie : à Adana, les habitants refusent d'être "le dépotoir de l'Europe"
    information fournie par AFP 10.11.2026 09:01 

    Bordées de vergers de clémentiniers dans la province d'Adana, dans le sud de la Turquie, les rives du canal où Ibrahim Yildiz fait paître ses moutons auraient tout d'un décor de carte postale. Mais ce serait sans les montagnes de copeaux de plastique. "C'est comme ... Lire la suite

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:58 

    Honda a relevé ‌mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte ​demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine. Le deuxième constructeur ​automobile japonais a relevé ses ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.11.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Logo du groupe Softbank à son siège social à Tokyo
    SoftBank: Perte nette de $7 mds au T2 avec les "data centers" aux USA
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:55 

    par Anton Bridge SoftBank a enregistré ‌une perte nette de 1.100 milliards de yens (6,20 milliards d'euros) au cours du trimestre allant ​de juillet à septembre, a annoncé mardi le conglomérat d'investissement japonais, dont les résultats sont affectés par les ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,99 -1,31%
2CRSI
17,69 +2,91%
BIOPHYTIS
0,0426 -5,12%
CAC 40
8 336,09 +1,25%
SOITEC
104,2 +4,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank