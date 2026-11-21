Honda et Toyota procèdent au rappel de 1,6 million de véhicules en raison d'un risque de rupture des airbags Takata

Honda 7267.T et Toyota Motor 7203.T ont annoncé vendredi qu'elles procédaient au rappel d'environ 1,6 million de voitures, de camions et de SUV en raison d'un risque de rupture des gonfleurs d'airbags Takata.

Honda et Toyota ont toutes deux précisé qu’aucun accident ni blessure n’était lié aux véhicules concernés par ce rappel, et qu’aucune rupture de gonfleur d’airbag n’avait été constatée. Les constructeurs remplaceront les gonfleurs d’airbag des véhicules rappelés.

On dénombre toutefois au moins 28 décès aux États-Unis et plus de 400 blessés liés à des gonfleurs d’airbag Takata défectueux depuis 2009, un problème qui a entraîné le plus grand rappel automobile de l’histoire des États-Unis. Tous ces décès concernaient des gonfleurs d’airbag ne contenant pas d’agent déshydratant. Au moins 20 de ces décès ont eu lieu dans des véhicules Honda.

Les véhicules concernés par les rappels actuels sont équipés de gonfleurs d’airbag contenant un matériau absorbant l’humidité — contrairement aux millions de véhicules rappelés précédemment.

L’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a déclaré que les analyses et les modèles de simulation de la dégradation des gonfleurs réalisés par des groupes de test indépendants avaient permis aux constructeurs automobiles d’anticiper les risques potentiels.

“Honda et Toyota ont détecté très tôt des signes de risque de dégradation sur certains de leurs véhicules et procèdent actuellement à des rappels préventifs”, a déclaré la NHTSA vendredi soir, ajoutant que d’autres constructeurs automobiles continuaient à mener des analyses et des essais sur les gonfleurs.

Ce rappel concerne 810.592 voitures et SUV Honda d’ancienne génération aux États-Unis et 790.000 véhicules Toyota dans le monde, dont 314.000 aux États-Unis.

Le rappel de Toyota concerne les modèles suivants: Lexus SC430 de 2002 à 2010, IS250 de 2011, GX460 de 2017, Toyota Corolla de 2003 à 2008, Tundra de 2005 à 2006, Sequoia de 2005 à 2007 et 4Runner de 2016 à 2017. Le rappel de Honda concerne certains modèles Honda Accord de 2013, Honda Civic de 2012 à 2013, Honda CR-V de 2012 à 2013, Acura ILX de 2013 et Acura RDX de 2013.

Le rappel de Honda concerne les véhicules initialement vendus ou immatriculés dans 14 États ou territoires connus pour leurs températures élevées, leur humidité et leurs fortes variations de température.

Au cours de la dernière décennie, deux douzaines de grands constructeurs automobiles ont rappelé plus de 100.000.000 de véhicules équipés de gonfleurs d’airbags Takata à travers le monde, dont environ 67.000.000 aux États-Unis.

Divers constructeurs automobiles ont également signalé, depuis 2009, des centaines de blessés à bord de véhicules en raison des gonfleurs d’airbags Takata susceptibles d’exploser, projetant des éclats métalliques à l’intérieur des voitures et des camions, tuant ou blessant les conducteurs ou d’autres occupants des véhicules.

Honda a déclaré qu’une surveillance et une analyse à long terme avaient révélé une dégradation potentielle du propulseur dans certains gonfleurs situés dans des régions géographiques spécifiques.

Toyota a averti qu’un propulseur dégradé pourrait entraîner la rupture du gonfleur en cas de déploiement de l’airbag et causer des blessures graves.

Le rappel de Honda concerne les véhicules vendus ou immatriculés en Alabama, en Californie, en Floride, en Géorgie, à Hawaï, en Louisiane, au Mississippi, en Caroline du Sud, au Texas, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, dans les Îles Mariannes du Nord (à Saipan), à Guam et dans les Samoa américaines.

Toyota n’a pas précisé dans quels États américains ce rappel s’applique, mais a indiqué que les gonfleurs de remplacement devraient être prêts début 2027.