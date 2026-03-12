Honda anticipe une perte d'exploitation de $3,6 md avec sa stratégie VE

Honda Motor 7267.T a déclaré jeudi prévoir d'enregistrer une perte d'exploitation pouvant atteindre 3,6 milliards de dollars (3,12 milliards d'euros) pour l'exercice financier se terminant ce mois-ci, avec l'augmentation des coûts liés à sa stratégie en matière de véhicules électriques (VE).

Le constructeur automobile japonais a abaissé ses prévisions, passant d'un bénéfice de 550 milliards de yens (3 milliards d'euros) à une perte comprise entre 270 et 570 milliards de yens, et a annulé le développement et le lancement de certains VE fabriqués aux États-Unis en raison du ralentissement du marché des VE en Amérique du Nord.

Honda, qui tenait une conférence de presse à 7h30 GMT, a indiqué s’attendre à engager jusqu’à 2.500 milliards de yens de dépenses et de pertes sur plusieurs exercices en raison de ce changement de stratégie.

Le constructeur a également réduit sa prévision de bénéfice net pour cet exercice, prévoyant désormais une perte de 420 milliards à 690 milliards de yens, contre un bénéfice de 300 milliards de yens attendu précédemment.

Honda a précisé viser à introduire des modèles hybrides de nouvelle génération et à renforcer sa gamme hybride actuelle afin d’améliorer la rentabilité.

Le directeur général Toshihiro Mibe et le vice-président exécutif Noriya Kaihara renonceront volontairement à l'équivalent de 30% de leur rémunération pendant trois mois, tandis que d'autres dirigeants renonceront à 20%, a indiqué le constructeur automobile dans son communiqué.

Honda prévoit d’annoncer une stratégie commerciale révisée à moyen et long terme au cours du prochain exercice fiscal.

(Daniel Leussink et Kantaro Komiya, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)